Allarme esche avvelenate nelle campagne: in pochi giorni morti quattro cani

Come spesso accade di questi tempi, l'allarme è stato lanciato su Facebook: “In questi giorni al Corvione hanno avvelenato molti cani – si legge sulla pagina Sei di Gambara se – e quindi consigliamo a tutti la massima attenzione. Non lasciate girare i vostri cani liberamente. Fate sempre attenzione e in caso fate denuncia ai carabinieri, e chiamate l'Ats per l'autopsia, così da risalire al veleno”.

Sarebbero almeno quattro i decessi: due già denunciati dai proprietari e gli altri forse in queste ore in dirittura d'arrivo. Ma l'elenco poteva essere ancora più lungo (e tragico): di recente un altro cane, di grossa taglia, è stato salvato appena in tempo dal veterinario, a pochi minuti dall'avvelenamento.

Dell'accaduto sono stati informati sia i carabinieri che gli agenti della Polizia locale. I primi accertamenti sui luoghi dei presunti avvelenamenti non hanno però avuto alcun riscontro: non sono ancora stati trovati esche o bocconi avvelenati.

La zona interessata coinvolgerebbe nello specifico quattro cascine (tutte abitate) di Corvione, in un'area di campagna che però è frequentata anche da chi ama passeggiare e dai non residenti. Forse tutto questo viavai di cani e persone potrebbe aver scatenato la furia (ingiustificata) del probabile avvelenatore.

Il bilancio degli avvelenamenti

Come detto, il triste bilancio al momento conta quattro cani morti: due di loro saranno presto sottoposti ad autopsia. All'appello manca anche un altro cane, sfuggito ai proprietari e che non è ancora stato ritrovato. Si contano poi altri tre animali che hanno rischiato di morire avvelenati, ma sono stati salvati dal pronto intervento del veterinario.