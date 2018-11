Lavori per una rotonda, in mezzo alla strada spunta una bomba inesplosa

Una bomba (probabilmente inesplosa) nel cantiere per la nuova rotonda di Gambara, lungo la Sp24: il ritrovamento risale a mercoledì mattina, da parte di alcuni operai addetti al movimento terra che stavano appunto scavando le prime buche (i lavori sono appena cominciati). Non appena avvistata, la bomba ha comportato l'immediata interruzione del cantiere.

L'area del ritrovamento è già stata delimitata e transennata: al suo interno un ordigno da circa 80 millimetri di diametro, a quanto pare una bomba da mortaio risalente alla Seconda guerra mondiale e che appunto potrebbe essere inesplosa.

Dell'accaduto sono stati subito informati i carabinieri e l'amministrazione comunale: i militari della locale stazione hanno successivamente allertato gli artificieri di Brescia, che nelle prossime ore dovrebbero decidere come e quando intervenire.

Tutto fermo dunque, almeno fino a quando l'ordigno non verrà fatto brillare. Nessun problema di viabilità, per il momento: la zona del ritrovamento non interferisce sul normale scorrere del traffico stradale. La nuova rotatoria sulla Sp24 è un'opera che il paese (e i suoi dintorni) attende da tempo: la bomba inesplosa è un imprevisto che non ci voleva.