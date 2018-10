Urina sul muro di una casa, il proprietario lo sorprende e lo aggredisce

È stato sorpreso in flagrante mentre faceva la pipì sul muro esterno di un'abitazione: non solo non si sarebbe scusato per il gesto incivile, ma avrebbe innescato una vivace discussione con il proprietario dell'abitazione che lo ha sorpreso. Una lite poi sfociata in un'aggressione: il padrone di casa, esasperato, avrebbe schiaffeggiato e spintonato l'uomo, un 39enne straniero, facendolo cadere a terra.

L'episodio martedì pomeriggio a Gambara. La chiamata al 112 è partita poco prima delle 18: sul posto sono intervenute un'ambulanza e pure una pattuglia dei carabinieri. Dopo le prime cure sul posto, Il 39enne è stato trasportato all'ospedale di Montichiari. A preoccupare i medici, più che i traumi riportati nella caduta, lo stato di alterazione, dovuto - a quanto pare - al troppo alcol precedentemente assunto.