Auto si schianta sulla Provinciale, ragazzo ferito e traffico nel caos

Traffico nel caos e un ragazzo di 21 anni portato al Civile di Brescia in ambulanza. Domenica sera da incubo sulla Provinciale 510, dove - verso le 19 - un'auto si è schianta nei pressi della galleria "Iseo". Alla guida c'era il giovane 21enne, le cui condizioni hanno fatto temere il peggio in un primo momento.

Per i soccorsi sono stati inviati i vigili del fuoco, l'elisoccorso, due ambulanze e un'auto medica. Dopo le prime sul posto, il ragazzo è stato portato nel nosocomio cittadino per il ricovero in codice giallo.



Pesantissime le ripercussioni sul traffico, in orario di punta per chi rincasava dopo il weekend trascorso al lago o in montagna: code chilometriche si sono formate in entrambi i sensi di marcia. I rilievi sono stati raccolti dai carabinieri di Chiari.