Dramma Covid, Gallera sentito dai magistrati. Convocati Fontana e Bonometti

Continuano le indagini sulla gestione della Fase 1 dell'emergenza Coronavirus: i magistrati di Bergamo hanno ascoltato come persona informata sui fatti l'assessore al Welfare lombardo Giulio Gallera: "Non sono preoccupato, si tratta di un atto dovuto e noi siam qui per collaborare, per informare". Nella giornata di venerdì sarà la volta del governatore Attilio Fontana.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tra i convocati della Procura bergamasca c'è anche Marco Bonometti, presidente di Confindustria Lombardia. I pm stanno indagando anche sulla mancata zona rossa ad Alzano: “Nelle riunioni che abbiamo avuto con cadenza quasi quotidiana tra fine febbraio e i primi giorni di marzo, la Regione è sempre stata d’accordo con noi nel non ritenere utile, ma anzi dannosa, una eventuale zona rossa sul modello Codogno per chiudere i comuni di Alzano e Nembro”, aveva dichiarato Bonometti a inizio aprile al Fatto Quotidiano.



Alzano Lombardo e Nembro sono poi divenuti l'epicentro del contagio. Una zona rossa come Codogno, secondo numerosi scienziati, avrebbe ridotto notevolmente la diffusione contagi e decessi. “A marzo abbiamo avuto 110-120 morti: nello stesso periodo dello scorso anno, 14. Basta questo per farsi un'idea della dimensione della tragedia”, ha dichiarato Claudio Cencelli, sindaco di Nembro.