Arrestato Gabriel Pombo Da Silva: la sua fuga è durata un anno intero

C'è chi lo chiama il re degli anarchici, nell'ambiente degli insurrezionalisti considerato alla stregua di un “leader ideologico”: Gabriel Pombo Da Silva è stato arrestato pochi giorni fa a Monção, in Portogallo, grazie al decisivo contributo della Digos di Brescia, con il coordinamento della Procura bresciana, in collaborazione con la polizia portoghese e il corpo nazionale di polizia spagnolo. Su Da Silva pendeva un mandato di cattura europeo, firmato la scorsa estate dalle autorità iberiche a seguito della condanna a 16 anni di reclusione emessa nell'agosto dello scorso anno.

Volto noto del movimento anarchico internazionale, in Spagna – il suo Paese natale – è già stato in carcere più volte negli anni. Dopo l'ultima scarcerazione, su di lui si sono accesi i riflettori a partire dal 20 gennaio dell'anno scorso, quando si rese irreperibile insieme alla sua compagna, una ragazza bresciana.

Indagini e accertamenti per oltre un anno

E' da allora che la Digos e la Procura di Brescia hanno avviato accertamenti sia nei confronti di Da Silva che della compagna, oltre che su altri anarchici a lui considerati vicini. Le attività investigative di poliziotti e magistrati bresciani, in collaborazione con la Direzione centrale della Polizia di prevenzione, Servizio per il contrasto all'estremismo e al terrorismo, hanno permesso di ricostruire i suoi movimenti negli ultimi mesi.

Fino al blitz del 25 gennaio scorso, in una piccola località lusitana al confine tra Portogallo e Spagna. Anche stavolta, il cerchio si chiude: Da Silva era considerato un punto di riferimento del movimento anarco-insurrezionalista internazionale, dopo anni di militanza illegale in Spagna, in Italia e in altri Paesi d'Europa. Attualmente si troverebbe in carcere in Portogallo, in attesa dell'estradizione.