Le spariscono sempre i soldi dal portafoglio, con la microcamera incastra il genero

Di fronte alla misteriosa, e ripetuta, sparizione di banconote dalla suo portafogli non si è data per vinta ed è passata all'azione, per incastrare il ladro. Mai avrebbe però immaginato che a mettere le mani nella sua borsa e a prelevare i contanti fosse il fidanzato della figlia.

Sull'identità del ladro, ormai, non ci sono più dubbi. La donna (una 60enne della Valtrompia) ha infatti raccolto prove schiaccianti: le microcamere, piazzate nella stanza da letto dove teneva la sua borsetta, hanno inquadrato l'uomo (un 42enne bergamasco) mentre lo scorso weekend arraffava le banconote, approfittando dell'assenza della fidanzata e della futura suocera.

Oltre a piazzare le telecamere, la 60enne, come una vera detective, aveva segnato i soldi presenti nel portafogli, in occasione dell'ultima visita del genero, in modo da poterli poi identificare con certezza. Si tratta di due banconote da 50 euro che i carabinieri, allertati dalla signora, hanno poi trovato nell'auto dell'uomo.

Il 42enne avrebbe cercato di negare ogni responsabilità, anche davanti alle immagini registrate dalle telecamere. Quando i militari hanno scovato i soldi segnati, ha dovuto vuotare il sacco e per lui sono scattate le manette. L'arresto è stato convalidato lunedì, ma per il giudizio bisogna attendere la metà di dicembre, giorno in cui è stata rimandata l’udienza.

Nel frattempo il 42enne si sarebbe scusato con a fidanzata e la suocera, implorando le due donne di perdonare le sue azioni. I furti andavano avanti da tempo e pare avvenissero sempre nel weekend, quando il genero si recava a far visita alla figlia della 60enne: in tutto sarebbero spariti ben 2000 euro.