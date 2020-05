La scuola è chiusa, ma non per i ladri: rubati computer e proiettori

Alla tristezza per non poter vedere le aule piene di alunni si aggiunge la tristezza di dover fare i conti con un grave furto, e con una ancor più grave devastazione di mobili e locali. È decisamente una brutta notizia quella che giunge, sulle pagine del quotidiano Bresciaoggi, dalla scuola primaria Eugenio Montale del Villaggio Violino, a Brescia.

Il furto è stato scoperto nella mattina di giovedì, ma al momento non si sa quando è stato messo a segno, vista la chiusura della scuola a causa del coronavirus. Ad accorgersi dei danni sono stati gli operai incaricati per le operazioni di sanificazione dell'edificio. Una volta entrati nella struttura di via IX, gli operai hanno visto le devastazioni messe in atto, e hanno segnato il tutto.

Ad essere stati prelevati sono computer portatili e videoproiettori. Ingenti sono però anche i "danni collaterali": distrutte alcune lavagne elettroniche, divelte le porte, forzato l'ingresso della biblioteca, rovesciati a terra i cassetti delle scrivanie. Per la scuola - che non è dotata di impianto di antifurto - si tratta del secondo furto. Gli abitanti della zona hanno già promosso una raccolta-fondi per il riacquisto della strumentazione sparita.