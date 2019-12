Raid in officina: i ladri caricano il bottino su due auto aziendali e se ne vanno

Come risolvere il problema del trasporto della refurtiva? I ladri hanno trovato facilmente la soluzione, prelevando anche le due auto aziendali presenti nell'officina. È successo nella notte tra giovedì e venerdì nella Bassa, in un'azienda di Bagnolo Mella, la storia è riportata dal quotidiano Bresciaoggi in edicola stamane.

Giunti sul posto a bordo di un furgone (le immagini di una videocamera installata in zona hanno consentito ai carabinieri di ricostruirlo), i ladri si sono introdotti nel capannone di un'officina meccanica e, senza disturbo, hanno avuto tutto il tempo per prelevare attrezzature, lubrificanti e materiale vario. Non bastasse il danno economico causato dalla razzia, i malviventi hanno pensato bene di prelevare anche le due automobili utilizzate da proprietari e lavoratori dell'azienda.

Furto su commissione? L'impressione dei carabinieri è proprio questa, anche perché non si tratta del primo furto del genere negli ultimi mesi: solo negli ultimi quindici giorni, anzi, casi analoghi si sono verificati a Castiglione delle Stiviere, Montichiari e Carpenedolo. Se non si tratta della stessa banda di ladri, potrebbe trattarsi degli stessi ricettatori, desiderosi di rifornire di attrezzature e macchinari qualche imprenditore estero.