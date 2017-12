Gesù Bambino decapitato, rubata la statua della Madonna: che succede?

Nella notte di Natale qualcuno ha pensato bene di decapitare - letteralmente - la statuina di Gesù Bambino nella mangiatoia del presepe allestito di fronte alla chiesa parrocchiale. Una bravata, di pessimo gusto, molto grave e da non sottovalutare, ma pur sempre una bravata. Oppure no? A distanza di tre giorni dall'episodio infatti un fatto analogo è tornato a far parlare i residenti.

Questa volta ad essere stata presa di mira è la statua della madonna all'interno della santella situata in via Golgi, non distante dal centro sportivo e dalla parrocchiale. Nessun danneggiamento però: la statua è stata rubata.

Sull'episodio del bambin Gesù stanno indagando i carabinieri, che ora avranno un compito in più, cercando di dare un'identità agli ignoti trafugatori della Madonna, e al contempo capire se si tratta di "ragazzate" o di qualcosa di diverso, molto più macabro.

Un commento del sindaco di Torbole, Roberta Sisti, è riportato dal Giornale di Brescia che dà la notizia: «A questo punto ci sentiamo decisamente presi di mira, è il secondo caso in pochi giorni e i bersagli sono sempre simboli della nostra religione e della nostra tradizione. Sono gesti che ci preoccupano e ci lasciano molto amareggiati».