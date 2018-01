Sorpreso mentre ruba l'incasso: edicolante insegue il ladro e lo fa arrestare

Si è trovata faccia a faccia con un ladro e non ha avuto paura, anzi. Non ha perso tempo Elisabetta Fracassi, titolare dell'edicola di Corsetto Sant'Agata a Brescia: appena si è accorta che il malvivente, approfittando di un suo momento di distrazione si era introdotto nel suo chiosco e aveva messo le mani sull'incasso (circa 140 euro), ha pure provato a inseguirlo per bloccarlo.

La donna ha desistito solo quando il ladro ha cominciato a insultarla e a minacciarla. Così non le è rimasto altro da fare che urlare e chiedere aiuto a un passante, che ha immediatamente allertato una pattuglia della Polizia Locale di passaggio in piazza Loggia.

Il preciso identikit del ladro fornito da Elisabetta ha permesso agli agenti di identificare il malvivente: l'uomo, un 34enne bresciano con diversi precedenti per furto alle spalle, è stato individuato poco dopo in piazza Vittoria. In tasca, oltre a parte della somma rubata all'edicolante, aveva anche un grosso coltello. Per lui sono quindi scattate le manette per furto aggravato.