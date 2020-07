I proprietari sono a lavoro, quattro ladri svaligiano la casa

Un colpo in pieno giorno, alla luce del sole, con i ladri incuranti di tutto. È accaduto a Roccafranca, dove quattro - tre attivi nel furto, ed un complice sull'auto che li aspettava - malviventi hanno messo a soqquadro un'abitazione in via Breda.

I fatti. Entrati in azione alle 8 di mattina, i ladri sono entrati nella casa dopo aver rotto il cancellino d'ingresso, le ante ed una finestra. Avuto accesso all'abitazione, i malviventi hanno letteralmente ribaltato tutto ciò che incontravano sulla loro strada, dalle stanze principali alla taverna.

La ricerca ha fruttato alcuni preziosi e un orologio. Il colpo è stato interrotto dall'allarme lanciato da un passante, che ha messo in fuga i ladri, inseguiti per un breve tratto anche da alcuni cittadini residenti in zona, come riportato dal quotidiano Bresciaoggi. I carabinieri di Rudiano e la Polizia locale indagano sul colpo.