Sfondano il muro del bar col trattore: colpo da 10mila euro

Colpo in notturna da 10 mila euro al Bar Tange sulla 45bis, nei pressi dello svincolo per Nuvolera. Usando un trattore come ariete, i malviventi hanno sfondato il muro del negozio. La lastra metallica al suo interno ha però resistito, ed i malviventi hanno poi dovuto forzarla per poter entrare nel locale.

A quel punto hanno fatto incetta di sigarette, gratta&vinci e quel poco di denaro presente in cassa. Quando sul posto sono arrivati vigilanza e carabinieri, i ladri erano già spariti nel nulla. Il bar Tange è stato rapinato 9 volte in poco più di 3 anni, la prima volta nel settembre del 2014.