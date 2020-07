Furti di alimentari nei supermercati: 3 arresti in poche ore

Tre arresti nel giro di poche ore, in due supermercati della città. Che si tratti di esigenza alimentare, o di semplice delinquenza, l'esito è che sono state denunciate ed arrestate tre persone.

Il primo episodio ha visto come protagonisti un uomo e una donna, entrambi 25enni, rispettivamente di nazionalità greca e rumena. L’addetto alla vigilanza li ha sorpresi mentre cercavano di rubare vari generi alimentari, per un totale di circa 200 euro. I due sono stati arrestati.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel secondo caso, la Polizia di Stato ha invece arrestato un uomo di 33 anni, cittadino ghanese, che si è reso autore di una rapina impropria ai danni di un supermercato in centro. All’atto dell’intervento degli agenti della Squadra Volante, l’arrestato stava aggredendo il personale dipendente del supermercato, che poco prima lo aveva colto a rubare della merce per un valore complessivo di circa 120 euro. Una volta scoperto, l’uomo - al fine di guadagnarsi una via di fuga - ha aggredito con pugni e calci l’addetto alla vigilanza. Prontamente bloccato dai poliziotti, il malvivente è stato arrestato per rapina impropria. Nel processo per direttissima è stata applicata la custodia cautelare in carcere.