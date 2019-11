Svaligiata più di una casa al giorno: occhi aperti sull'Audi station wagon

Sarebbe stata avvistata a Carpenedolo l'Audi station wagon utilizzata dalla banda di malviventi che negli ultimi giorni ha fatto razzia nelle abitazioni di Ghedi: tra le vie colpite, come denunciato dagli stessi residenti, Via della Rimembranza, Via Po e Via Naviglio. Tutte zone di periferie, con agili vie di fuga: la tecnica dei banditi è sempre la stessa, come già successo un paio di settimane fa a Calvagese e Polpenazze, sul lago di Garda.

I colpi di Ghedi, purtroppo, sono andati quasi tutti a segno. I ladri agiscono quando il sole tramonta, non appena fa buio, a volte ancora prima dell'ora di cena, approfittando dei proprietari che non sono ancora rientrati dalla loro giornata di lavoro.

Svaligiata più di una casa al giorno

In pochi giorni, in un solo fine settimana, si conterebbero almeno cinque o sei abitazioni svaligiate. Forse anche di più. Nel mirino dei malviventi, come sempre, oro e gioielli e soldi in contanti. Entrano da finestre e vetrate, si arrampicano su grondaie e balconi.

Se ne vanno in giro a bordo di un'Audi station wagon probabilmente rubata, che a sua volta monta una targa rubata ad un'altra auto: a quanto pare risulterebbe intestata a una Range Rover. Sui furti di Ghedi indagano Carabinieri e Polizia Locale: come detto l'auto sospetta sarebbe stata avvistata anche a Carpenedolo, e solo qualche giorno prima a Calcinato. Occhi aperti.