Tir svaligiati mentre il camionista dorme: presa la banda dell'autostrada A4

Sgominata la banda che depredava i camion sull'autostrada A4: nel pomeriggio 23 novembre, sette uomini sono stati arrestati, in provincia di Milano, dopo aver compiuto un furto ai danni di autotrasportatore nel Bergamasco.

Il gruppo è stato colto in flagrante e si sospetta sia una banda specializzata in furti di merce trasportata nei camion. Su di loro stavano indagando da settembre le polizie stradali di Verona, Milano e Bergamo. Da tempo gli agenti avevano predisposto dei controlli mirati a bloccare la banda, tutta composta da soggetti provenienti dalla provincia di Bari. Controlli che sono andati a buon fine e che erano partiti in seguito ad una serie di furti subiti dai camionisti, mentre di notte erano in sosta con i loro mezzi.

L'operazione è stata denominata Cargo Crime. La banda è stata sorpresa mentre svuotava un tir contenente 124 capi d'abbigliamento in una piazzola di sosta dell'autostrada A4, nel territorio comunale di Osio Sopra. L'arresto invece è avvenuto a Carugate, nel Milanese, dove la banda aveva deciso di albergare dopo il colpo.

Le iniziali degli arrestati sono: T.A., classe 1966, C.F., classe 1983, G.S., classe 1971, V.S., classe 1996, G.I., classe 1992, L.I., classe 1971, P.R., classe 1979. Tutti e sette sono stati portati in carcere a Monza.

Fonte: Veronasera.it