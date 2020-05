Topo d'auto incastrato dopo decine di furti: a casa aveva un bottino da capogiro

Una carriera di tutto rispetto. Un 27enne residente a Roccafranca, S.V. le sue iniziali, è stato arrestato in seguito a una lunga indagine congiunta compiuta dai carabinieri di Castrezzato assieme ai colleghi di Limbiate, in provincia di Milano. A finire in manette un giovane responsabile di almeno 15 furti messi a segno tra Castrezzato, Castelcovati e Roccafranca.

L'indagine è partita addirittura a ottobre 2019, in seguito a una serie di furti su auto in sosta, gli obiettivi preferiti dal ladro. Approfittando dei brevi periodi in cui rimanevano incustodite sui sedili delle auto, il ladro rubava le borse delle madri che ritiravano i figlioletti negli asili e nelle scuole del territorio. Spesso, al furto si aggiungevano i prelievi dal bancomat delle vittime.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Grazie proprio alle videocamere di sorveglianza degli istituti di credito, e a quelle nei pressi delle scuole, i militari sono giunti all'identificazione del ladro, che si spostava su una Opel Corsa. Nei mesi scorsi l'uomo, disoccupato, era stato rintracciato anche nel milanese, a Limbiate, dove si è recato per trovare alcuni parenti. A casa del ladro sono stati trovati ben 14 borsellini, 6 borse, 5 paia di occhiali e due telefoni cellulari.