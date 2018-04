Decine di furti sulle auto in sosta: in manette zio e nipote

Zio e nipote uniti nella vita e nel “lavoro”: erano entrambi topi d'auto professionisti, sono stati arrestati dalla Polizia Locale. Per loro le manette sono scattate domenica pomeriggio a Fenili Belasi: sorpresi in flagranza proprio mentre cercavano di aprire un'auto in sosta.

Poco prima la coppia aveva agito a Flero: durante la perquisizione personale gli agenti hanno infatti trovato un cellulare, rubato proprio dall'autovettura parcheggiata nel comune citato, e ben 350 euro, ritenuti provento di altri colpi, oltre agli arnesi usati per aprire le auto.

In manette per una serie incredibile di furti: due quelli contestati in flagranza, ma la coppia sarebbe responsabile di numerosi colpi messi a segno nelle ultime settimane in tutto il Bresciano, dall'Hinterland al Lago di Garda. Nei guai sono finiti un 39enne e il nipote 23enne, entrambi residenti in un campo nomadi alle porte di Brescia.