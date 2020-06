Paura in strada: pulmino avvolto dalle fiamme, si salvano i passeggeri

Attimi di paura domenica pomeriggio, verso le 14.40, nel tratto di autostrada A4 tra i caselli di Ospitaletto e Rovato, in direzione Milano.

I vigili del Fuoco di Brescia sono dovuti intervenire per spegnere un incendio che ha coinvolto un pulmino. Per fortuna il conducente ha fermato il veicolo in una piazzola di sosta, riuscendo a scendere insieme agli altri cinque occupanti, tutti rimasti illesi. Purtroppo, però, del piccolo van è rimasta solamente una carcassa carbonizzata.