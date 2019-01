Omicidio Stefania: il paese si ferma per l'ultimo addio alla povera mamma

Gorlago si prepara a dare l'ultimo saluto a Stefania Crotti, la madre 42enne uccisa da Chiara Alessandri, l'ex amante del marito ora rinchiusa a Brescia nel carcere di Verziano.



Lunedì alle 14.30 si terranno le esequie nella chiesa parrocchiale del paese: è attesa una folla immensa, per stringersi intorno alla famiglia sconvolta dal terribile delitto che ha occupato per giorni le cronache nazionali, dai giornali alla televisioni. Domenica pomeriggio la salma della povera mamma tornerà in paese e nella chiesetta di San Rocco verrà allestita la camera ardente.

Intanto continuano le indagini per far luce sulla dinamica dell'omicidio. L'autopsia ha rivelato quattro ferite alla testa della donna forse compatibili con un martello, ma Chiara Alessandri nega di averla colpita. E' stato ricontrollato dalla Scientifica non solo il garage ma l'intera abitazione della donna, in cerca di nuove tracce di sangue.