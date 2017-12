"Eri un dolce angelo": dopo la morte, il grande dono di mamma Elisa

Una tragedia immensa, e che si consumata a nove giorni dal terribile incidente in cui era rimasta coinvolta: Elisa Gierotto non ce l'ha fatta, si è spenta mercoledì in un letto del reparto di Rianimazione del Civile di Brescia. Era stata ricoverata in condizioni disperate alla vigilia della notte di Santa Lucia: da poco rientrata a casa, era rimasta travolta e schiacciata dalla sua Suzuki Vitara, non appena varcato il cancello.

Poco importa ormai quale sia stata la causa del tragico incidente. Si diceva del frano a mano, che non era stato tirato, forse un guasto: l'unica cosa che conta, purtroppo, è che mamma Elisa non c'è più. Hanno cercato di salvarla sia il marito Omar che il padre Guido, tra l'altro comandante della Polizia Stradale di Darfo per quasi 20 anni, fino a poche settimane fa.

Sono stati proprio i suoi ex colleghi a intervenire sul luogo del sinistro, alle Fucine di Darfo Boario Terme. Padre e marito erano intanto riusciti a liberarla dal peso dell'auto che la schiacciava sul cancello. La giovane donna era stata stabilizzata sul posto e poi ricoverata al Civile in elicottero.