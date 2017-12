Immenso dolore per Marco, morto a 15 anni: "Vivrai per sempre nel volto della gente"

Saranno celebrati venerdì pomeriggio alle 15, nella chiesa parrocchiale di Predore, i funerali del giovane Marco Ciuferri, morto a soli 15 anni a poco più di 24 ore dal suo ricovero in ospedale, al Papa Giovanni di Bergamo. Il ragazzo è stato travolto da un’automobile mentre stava portando a mano il suo scooter in compagnia di un amico, rimasto miracolosamente illeso.

Una tragedia immensa: lo schianto proprio alla vigilia di Natale, all’incrocio tra la Provinciale 79 e le vie Grumelli e del Maglio. E sulla dinamica del sinistro ci sarebbero ancora degli aspetti da chiarire. Il giovane Marco è stato trasportato d’urgenza in ospedale, in condizioni disperate: il suo cuore purtroppo non ce l’ha fatta, ha smesso di battere solo poche ore più tardi.

La salma è tornata in paese mercoledì pomeriggio: al momento riposa nella cappella dell’Immacolata, dove per giovedì sera è in programma una veglia funebre. Sia alla veglia che al funerale sono attese tantissime persone, tra cui i compagni di scuola (frequentava l’istituto Serafino Riva di Sarnico) e gli insegnanti, i familiari e gli amici di sempre.