Schianto in moto: Fulvio lascia la compagna e due figlioletti

Viaggiava in solitaria, senza veicoli al suo fianco, o davanti. La strada era sgombra, la visibilità ottima, così come le condizioni dell'asfalto: Fulvio Guerini è morto a seguito della caduta dalla sua motocicletta, disarcionato dopo che il mezzo è uscito di strada nei pressi della rotonda dove via Malta incrocia via Creta, in via Cefalonia.

L'incidente è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì, attorno alla mezzanotte e quaranta. L'allarme è stato lanciato da due passanti, sul posto sono arrivati i mezzi dei soccorsi e una pattuglia della Polizia locale cittadina. Purtroppo per il motociclista non c'era più nulla da fare.

A perdere la vita è stato il 47enne Fulvio Guerini, libero professionista che collaborava con uno studio notarile di Brescia Due. Residente a Pilzone d'Iseo, frazione di Iseo, Fulvio era una persona solare, molto allegra. La motocicletta sulla quale viaggiava, una Kawasaki, l'aveva acquistata solo pochi mesi fa. Lascia una compagna e due figli minorenni, un maschio ed una femmina.