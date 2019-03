Picchia un poliziotto e scappa: arrestato dopo quattro giorni di fuga

Quattro giorni di fuga per la città, senza farsi vedere in luoghi pubblici, senza passare sotto le videocamere. Alla fine è stato individuato e fermato in zona Stazione, dove è stato finalmente arrestato. Uno spacciatore di origine nigeriana è in carcere con le accuse di spaccio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L'immigrato, 21 anni d'età, è stato fermato la prima volta nella giornata di lunedì, in via Foppa. Addosso aveva una trentina di dosi di hashish e 75 euro in contanti, frutto dell'attività di spaccio. Durante le concitate fasi dell'arresto, è riuscito a divincolarsi e a sferrare un pugno a uno dei poliziotti, facendo poi perdere le proprie tracce fuggendo nel sottopossaggio della metropolitana.

Da quel momento sono state diffuse a tutte le pattuglie le foto segnaletiche dello spacciatore e, dopo quattro giorni, una volante della Questura l'ha finalmente individuato in zona Stazione. Al secondo arresto non ha potuto opporsi.