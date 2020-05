Salta in moto il posto di blocco al confine col Trentino: era senza patente da 20 anni

Non solo ha tentato di passare in moto il confine, ancora bloccato, tra Lombardia e Trentino, ma era anche senza patente da vent'anni. Questa l'incredibile scoperta fatta dagli agenti della Polizia Locale dell'Alto Garda e Ledro, che - nella giornata di domenica 14 maggio - hanno presidiato il confine regionale tra Riva e Limone. L'intento era quello di scovare "turisti" che, invogliati dalla splendida giornata di sole, intendessero valicare il confine sulla Gardesana.

Come volevasi dimostrare: la pattuglia ha visto arrivare dal Garda bresciano un gruppo di tre motociclisti. Alla vista degli agenti, uno di loro anzichè fermarsi ha aperto il gas dandosi alla fuga. Intuendo che il fuggitivo avrebbe imboccato la Val di Ledro tentando di ritornare in territorio lombardo, gli agenti della Locale hanno avvisato i colleghi della valle, dove il motociclista è stato fermato dopo un breve inseguimento.

L'uomo, un 53enne bresciano, è risultato sprovvisto di patente da quasi vent'anni. Gli era stata ritirata per un incidente stradale, e lui non l'aveva mai rifatta. Dettaglio che, come dimostrato dall'episodio, non gli impediva di guidare: la sua Suzuki, intestata a lui da un anno, aveva percorso più di 3.000 chilometri.

Nel frattempo, sul confine gardesano gli agenti hanno controllato gli altri due componenti del gruppo, che in un primo momento avevano detto di non conoscere il 53enne. In realtà sono risultati essere il figlio ed un amico del fuggitivo. Tutti e tre sono stati sanzionati per violazione delle norme prese per l'emergenza coronavirus. Per il biker fuggiasco si sono aggiunte anche diverse violazioni del Codice della Strada, tra cui guida senza patente e fuga al posto di blocco.



Fonte: Trentotoday.it