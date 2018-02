Fuga di gas, esplode la cucina: un intero quartiere svegliato dal boato

Un rumore assordante, amplificato dallo scoppio dei vetri delle finestre, sparati a distanza nel giardino dell'abitazione. I residenti del quartiere di Campoverde a Salò hanno avuto un brusco risveglio ieri mattina, sabato 3 febbraio.

Erano all'incirca le 7 quando in un'abitazione di via General Cantore è avvenuto lo scoppio. Per cause in corso di accertamento - probabilmente una fuga di gas da un vecchio fornello - la cucina si è trasformata in una camera a metano, e qualcosa ha innescato lo scoppio, forse l'accensione di una luce, o l'avvio del motorino del frigorifero.

Lo scoppio ha devastato la cucina e distrutto i serramenti. Fortunatamente il padrone di casa, Evaristo Bologna, vedovo da qualche anno, si trovava al piano superiore. Lievi le ferite riportate dall'anziano, trasportato presso l'ospedale di Gavardo per i controlli medici.