Covid: dopo una vita insieme, Maria muore a 10 giorni dal marito Franco

Un altro amore stroncato dal Coronavirus: Anna Maria Piovani si è spenta 10 giorni dopo il marito Franco Foriani, storico dirigente delle giovanili del Brescia Calcio. Lui, 87 anni, se n’è andato lo scorso 17 aprile: già affetto da altre patologie, ha perso la sua battaglia contro il Covid-19. Lei, 85 anni, ha resistito solo 10 giorni: è morta lunedì 27 aprile.

Un legame granitico che nemmeno la morte ha saputo spezzare. Di loro rimangono le fotografie che immortalano i momenti più felici, come quelle postate dal figlio sulla bacheca Facebook dello storico dirigente della primavera: un bacio al ristorante durante una giornata di festa.

Grande il dolore e la commozione per la loro scomparsa. Franco Foriani ha fatto la storia del settore giovanile del Brescia: ha fatto parte dello staff per oltre 30 anni ( dal 1972 fino 2008). La moglie gli era sempre accanto, a bordo campo. Insieme hanno visto crescere tantissimi calciatori poi diventati professionisti: da Alessandro Altobelli a Evaristo Beccalossi, passando per i gemelli Antonio ed Emanuele Filippini e Andrea Pirlo.

Decine i messaggi di cordoglio affidati alla pagina Facebook dell’ex dirigente: “Ciao zio, hai sofferto tanto ma sempre con una grandissima dignità. Sei stato un grande lottatore prima sul campo con i tuoi ragazzi e poi nella vita, piena di ostacoli a volte quasi insormontabili, ma sempre superati con grande forza”, ha scritto il nipote Marco. “Insieme fino alla fine, dopo 10 giorni non hai resistito, ora siete tutti insieme. Ciao mamma” è il commevente addio del figlio.

Nessuna cerimonia funebre, come previsto dalle norme per contenere l’epidemia: la salma di Anna Maria Piovani riposa al cimitero di Mompiano, accanto a quella dell’amato marito.