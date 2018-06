Lavoro nero e alcolici a minorenni, pioggia di multe nei locali della movida

Beccati in flagrante mentre servivano da bere a ragazzini minorenni: a quanto pare non soltanto una birra, ma una “serie” di superalcolici (forse i classici “shottini”) che al titolare del locale sono costati cari: una sanzione da alcune centinaia di euro.

Il nome e l'indirizzo della discoteca rimangono top secret: si trova in Franciacorta, in una delle zone più frequentate della movida, anche dai giovanissimi. Il blitz fa parte di una più ampia operazione di controllo andata in scena tra venerdì e sabato e coordinata dai carabinieri di Chiari .

Sono state elevate sanzioni per migliaia di euro: questo quanto emerso dai controlli effettuati con l'ausilio del Nucleo Ispettorato del Lavoro e di un'unità cinofila antidroga proveniente dal nucleo carabinieri di Orio al Serio. Sono stati passati al setaccio i locali della movida per garantire la pubblica sicurezza e verificare il rispetto delle normative in tema di lavoro.

All’esito dei controlli è stata accertata l’irregolarità nella posizione di quattro lavoratori che ha portato i militari a elevare sanzioni amministrative per oltre 14000 euro, con richiesta di sospensione dell’attività commerciale per un pubblico esercizio.