Coronavirus, il dramma di Francesco: i funerali e una famiglia in quarantena

Francesco Capuzzi in paese lo chiamavano “Pischì”: stava ancora abbastanza bene, a parte qualche acciacco dovuto all'età, avrebbe compiuto 87 anni nelle prossime settimane: è lui il primo bresciano vittima del coronavirus. Nelle ultime ore si sono registrati altri due decessi.

Abitava a Cigole da una vita: si è sentito male mercoledì scorso, prima ricoverato in ospedale a Manerbio e poi trasferito al Civile, in terapia intensiva, dove sabato purtroppo è deceduto. La salma è già stata riconsegnata ai familiari: lo piangono l'amata moglie e le sue tre figlie.

I familiari in quarantena

La camera ardente è stata allestita al cimitero di San Gervasio, dove però c'è soltanto una delle figlie ad accogliere gli amici e i parenti che sono passati a salutarlo. La moglie e le altre due figlie sono attualmente in isolamento, in quarantena.

I funerali saranno celebrati martedì pomeriggio nella chiesa parrocchiale di Cigole. Ma non vi potrà partecipare nessuno, se non i parenti più stretti (gli unici che sono stati autorizzati da Ats, l'Agenzia di tutela della salute). La cerimonia sarà comunque trasmessa in diretta, sia sulle frequenze della radio parrocchiale che su Facebook, sulla pagina ufficiale del Comune.