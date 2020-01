Scomparsa da 24 ore, trovato il suo smartphone: "Siamo molto preoccupati"

Non si hanno notizie ormai da più di 24 ore di Francesca Fantoni, la ragazza di 35 anni scomparsa sabato sera da Bedizzole. Sono stati i genitori a dare l'allarme: delle ricerche se ne stanno occupando i carabinieri della compagnia di Desenzano. Sono circa le 19 quando è stata vista per l'ultima volta.

Era uscita di casa per andare a raggiungere gli amici in piazza, in pieno centro al paese. Ma in piazza non sarebbe mai arrivata. A poche ore dalla scomparsa è stato ritrovato il suo smartphone per terra, completamente distrutto: potrebbe stare a significare qualsiasi cosa, dalla caduta accidentale a ben altro.

Le ricerche proseguono: la preoccupazione dei familiari

Gli inquirenti ovviamente non si sbilanciano, ma proseguono senza sosta nelle ricerche. Nelle prossime ore si deciderà se ampliare il raggio d'azione e soprattutto se aumentare le persone in campo, coinvolgendo anche i volontari. Nel frattempo la Protezione civile è già stata allertata. Sono già stati battuti i luoghi solitamente frequentati da Francesca, detta Kekka.

Per ora nessuna traccia: saranno ascoltati anche gli amici e i conoscenti. I familiari fanno sapere di essere “molto preoccupati”, e chiedono la collaborazione di tutti: nelle ultime ore sono state diffuse informazioni e fotografie. Chiunque abbia notizie di Francesca, può contattare la famiglia al 349 6648502 oppure direttamente i carabinieri.