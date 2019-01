Perde la sua battaglia contro il cancro, Francesca muore a soli 44 anni

Ha combattuto per più di due anni con un male terribile, che purtroppo non le ha lasciato scampo. Ha lottato come una leonessa: Francesca Bianchetti, originaria di Palazzolo sull'Oglio, da qualche tempo si era trasferita a Capriolo, nel quartiere dove i suoi genitori erano nati e cresciuti. Aveva soltanto 44 anni.

Su Facebook tante fotografie sorridenti, tanti messaggi di speranza. Non si è mai arresa al cancro, anzi: si è impegnata nel volontariato, si è offerta per dare sostegno anche ad altri malati, anche bambini. Anche per questo lascia un ricordo indelebile.

La piangono il papà Gianbattista con Elisabetta, i fratelli Aurora, Daniele e Veronica, la mamma, gli zii, i nipoti e i parenti tutti. I funerali saranno celebrati martedì mattina, alle 9.30 nella chiesa parrocchiale Sacro Cuore di Palazzolo. Il corteo funebre partirà dalla casa del commiato Le Calle. Lunedì sera alle 18 è prevista una veglia di preghiera. I familiari ringraziano medici e operatori della clinica Sant'Anna di Brescia.

Una storia di vita

Una vita breve, ma una lunga storia di impegno. Francesca si era laureata all'Università di Verona, e subito avvicinata al mondo del sociale: ha lavorato a lungo per la Fondazione Galignani, ente che si occupa di attività di istruzione e formazione per bambini e ragazzi in difficoltà. Lavorativamente si era poi trasferita a Tavernola Bergamasca, nella struttura La Casa di Nicola, che si occupa di malati psichici.

Un paio d'anni fa, come un fulmine a ciel sereno, è arrivato il cancro. Dal primo giorno all'ultimo, una lotta senza sosta. Senza mai arrendersi, senza mai smettersi di crederci. Più di 700 giorni in cui Francesca non ha mai mollato. E si è impegnata, tanto: ha raccolto fondi per la ricerca, organizzato eventi e iniziative.