Scarica di sassi: Statale chiusa al traffico, pericolo anche sulla ciclabile

Lago di Garda. Nuovamente chiusa per frana la strada tra Riva del Garda e Torbole. Una scarica di sassi è caduta nella serata di giovedì 26 dicembre, all'altezza della galleria di Porto San Nicolò, raggiungendo la pista ciclabile.

I Vigili del Fuoco di Riva del Garda, al lavoro per mettere in sicurezza la zona, avvertono che la strada è completamente chiusa al traffico, con deviazioni da Linfano e via Brione per transitare da Torbole a Riva e viceversa.

Il 19 novembre scorso la strada era già stata chiusa per un'importante frana, caduta proprio nello stesso punto. Fortunatamente non si registrarono conseguenze per le persone. I massi finirono nel cortile di un albergo abbandonato sul Monte Brione.

Fonte: Trentotoday.it