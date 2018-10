Enorme frana di sassi e fango travolge le case, morta giovane donna

Tragedia in Val di Sole, la valle che dal passo del Tonale collega il Trentino con la nostra provincia. La protezione civile comunica che è stata ritrovata priva di vita la donna di 45 anni data per dispersa, a seguito della frana caduta lunedì sera nella zona di campeggio di Dimaro. La vittima purtroppo è rimasta intrappolata nella sua abitazione in via Gole, sommersa da una imponente colata di fango e sassi.



Le avverse condizioni e l’impraticabilità della zona hanno reso particolarmente difficili le operazioni di intervento, alle quali hanno concorso squadre di vigili del fuoco volontari con l’apporto del corpo permanente di Trento. Per liberare l’accesso alla casa sono stati utilizzati degli escavatori, che hanno permesso di ricavare un varco attraverso il quale i soccorritori hanno raggiunto l’interno della casa, dove è stato trovato ormai senza vita il corpo della donna.



In via precauzionale sono state evacuate circa 200 persone ospitate nella notte, per la maggior parte, da parenti e amici, altre accolte nella palestra della scuola di Malè. Due vigili del fuoco, inoltre, sono stati ricoverati all'ospedale Santa Chiara dopo essere stata travolti da una frana mentre cercavano di liberare la strada di Montevaccino.



Fonte: Trentotoday.it