Ragazza cade nel canyon e si ferisce: recuperata dal Soccorso Alpino

Una ragazza di 27 anni è stata recuperata dal Soccorso Alpino nella forra del Rio Nero in Val di Ledro. La turista, cittadina tedesca classe 1991, stava partecipando ad un'esplorazione guidata della forra quando, dopo un salto di oltre sei metri, si è procurata lesioni e traumi.

La ragazza non riusciva a muoversi autonomamente e la guida, non riuscendo a raggiungerla, ha chiamato il 112. L'elisoccorso del Nucleo Provinciale ha calato cinque tecnici speleologi il più vicino possibile al punto in cui si trovava la ragazza. I soccorritori sono riusciti a raggiungerla ed a caricarla sulla barella.

Fonte: Trentotoday.it