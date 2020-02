Coronavirus, positiva collaboratrice del presidente Fontana: "Non spaventatevi"

Una collaboratrice del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, è risultata positiva al test del coronavirus. Ad annunciarlo attraverso un lungo video su Facebook lo stesso governatore, che ha specificato come nei prossimi giorni si sottoporrà a una quarantena pur essendo al momento risultato negativo all'esame.

"Qualcosa da oggi cambierà - ha dichiarato Fontana - perché da oggi anche io mi atterrò a quelle che sono le indicazioni date dall'Istituto superiore della Sanità, per cui per due settimane cercherò di vivere in una sorta di auto-isolamento che soprattutto preservi tutte le persone che mi circondano, vivono e lavorano con me. Oggi ho passato la giornata a indossare la mascherina e continuerò a farlo per evitare che qualcuno possa, se mai dovessi positivizzarmi, essere da me contagiato".

"Non spaventatevi - ha continuato il presidente indossando una mascherina - sono sempre io. Anche se sono pronto a difendere tutti i lombardi che verranno in contatto con me da ogni possibile infezione. Ma mi auguro che con l'impegno che stiamo mettendo noi e i cittadini, riusciremo a rallentare e poi interrompere la diffusione del virus".



Fonte: Milanotoday.it