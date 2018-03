Bimba sbranata dai pitbull: indagati i genitori, il nonno e i veterinari

Uccisa a soli 14 mesi dai due pitbull di famiglia, sotto gli occhi del nonno. La tragica morte di Victoria Zikaj ha scosso l’intera nazione, lasciando senza fiato migliaia di persone. A quasi 6 mesi dal dramma, che si è consumato in una villetta di Flero lo scorso settembre, il pubblico ministero Roberta Panico ha chiuso il fascicolo d’indagine.

Sono ben cinque le persone indagate: non solo il nonno Hasan, ma anche mamma Olga e papà Egi, e due veterinari sono stati iscritti nel registro degli indagati con accuse di vario titolo. Omicidio colposo e omessa sorveglianza per i famigliari della piccola, omissione d’atti d’ufficio per i due medici, che non avrebbero segnalato alle autorità competenti l'aggressività dei pitbull.

I due animali infatti in passato avevano aggredito un altro cane al parco: i veterinari non avrebbero segnalato la cosa né al sindaco né all'Ats. I familiari della piccola erano stati indagati nei giorni successivi alla tragedia: un atto dovuto, diretta conseguenza del fatto che papà e mamma fossero i proprietari dei cani, mentre il nonno era solo in casa con Victoria al momento del dramma.

Sulla dinamica dei fatti deve essere ancora fatta piena luce: il nonno della piccola ha sempre dichiarato di aver fatto il possibile per sottrarre la nipotina alla furia omicida dei due cani. Stando alle prime ricostruzioni, l’aggressione mortale sarebbe avvenuta in giardino: pare che Victoria si fosse avvicinata alla ciotola dei due animali mentre mangiavano.

Tra 20 giorni il pm deciderà se archiviare il caso o rinviare a giudizio i 5 indagati, che nel frattempo potranno depositare memorie difensive o chiedere di essere interrogati.