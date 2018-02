Pistola in faccia alla commessa, paurosa rapina al supermercato

Rapina a mano armata al supermercato Md, martedì mattina a Flero: attorno alle 12, un uomo con il volto scoperto e una pistola in pugno ha minacciato le commesse per farsi consegnare quanto c'era in cassa. Bottino magro: circa 500 euro.

Commesse sotto shock: l'uomo ha varcato la sogna di gran corsa, poi ha estratto la pistola puntandola in faccia alla prima cassiera che si è trovato davanti. C'erano anche dei clienti in uscita, e altri dipendenti: talmente veloce quasi da non rendersene conto. Poi la fuga, a bordo di un'auto.

Indagano i carabinieri dell compagnia di Verolanuova. I militari hanno già recuperato le immagini di videosorveglianza del supermercato.