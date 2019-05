Si accascia in mezzo alla strada dopo un malore in bici: grave una donna

Colpita da un malore mentre era in sella alla sua bici: si è accasciata a terra, perdendo immediatamente conoscenza. È successo venerdì mattina a Flero, in via Verdi. A dare l’allarme, attorno alle 8.45, un infermiere di passaggio.

La donna, una 70enne del posto, era appena uscita di casa per sbrigare alcune commissioni, quando si è improvvisamente sentita male ed è caduta dalla bici. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, giunti a bordo di un’ambulanza e un’automedica: la 70enne è stata rianimata sul posto, poi la corsa in ospedale, alla Poliambulanza, dov’è stata ricoverata in condizioni critiche.