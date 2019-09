Cade dal tetto del capannone: giovane uomo muore sul colpo

Infortunio mortale giovedì mattina, verso le 9.50, nella zona industriale di Flero. Un uomo di 48 anni ha perso la vita dopo essere precipitato da un capannone in via Francesco Lana.



Dalle prime informazioni trapelate, pare che stesse sistemando il tetto danneggiato dalle tempeste di agosto. Sul posto sono state inviate in codice rosso un'ambulanza e un'automedica, ma i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso: il 48enne è morto sul colpo. Sono in corso le indagini dei carabinieri di Verolanuova.