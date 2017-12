Frontale tra due auto: paura per una donna incinta, grave un uomo

Grave incidente nel tardo pomeriggio di sabato a Flero: per cause ancora da chiarire, due auto si sono scontrate lungo via Quinzano. Pesante il bilancio: sei le persone coinvolte, di cui tre trasportate in ospedale. L'allarme è scattato poco prima delle 18: sul posto la centrale operativa del 112 ha inviato 4 ambulanze.

A destare maggiore preoccupazioni le condizioni di una 34enne incinta e di un anziano che era al volante di uno dei due veicoli coinvolti. La futura mamma è stata trasportata al Civile per essere sottoposta ai controlli del caso: per lei e per il bimbo che porta in grembo pare fortunatamente nulla di grave.

Destano maggiore preoccupazione le condizioni dell'ottantenne che era al volante di una delle due auto coinvolte: trasportato d'urgenza al Civile, è stato ricoverato in prognosi riservata. Ferita anche una ragazzina di 13 anni: per lei pare solo qualche lieve contusione medicata al Pronto Soccorso pediatrico del nosocomio cittadino.