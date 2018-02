Commando di 6 persone assalta il bar della piazza, colpo da centinaia di euro

Colpo grosso al bar Centrale di Flero. Una banda, composta da sei uomini, ha fatto irruzione nel locale di piazza IV Novembre nella notte tra lunedì e martedì, portandosi via le slot machine e i cambiamonete. Il blitz è stato interamente immortalato dalle telecamere comunali.

La banda si è presentata davanti al centralissimo locale attorno alle 4 del mattino: da un'auto e da un camioncino sono scesi ben sei malviventi. Dopo aver sfondato la porta d'ingresso con un piede di porco, i ladri hanno fatto irruzione nel bar, puntando dritto alle slot machine.

Hanno agito rapidamente: in pochi minuti hanno trasportato tutte le macchinette e il cambiamonete all'esterno del locale, per poi caricarli sul furgone. Infine la fuga, durante la quale i malviventi si sono sbarazzati del pesante bagaglio, non prima di aver arraffato tutti soldi trovati all'interno.

Le macchinette e il cambiamonete, completamente vuoti, sono stati trovati in un campo alle porte di Flero. Le indagini sono scattate immediatamente: grazie alle immagini girate del sistema di sorveglianza comunale e alla collaborazione della polizia locale, i carabinieri sono riusciti a risalire in poco tempo alle targhe dei mezzi usati per il furto.

Entrambi i veicoli sono stati rintracciati mercoledì mattina sulle strade del lago di Garda ed è scattato l'inseguimento: i militari hanno recuperato i due veicoli, ma non sono riusciti a fermare la banda, che è ancora a piede libero.