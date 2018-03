Esalazioni nocive in classe, bruciori alle vie respiratorie: asilo evacuato

Hanno avvertito un odore acre e penetrante che si stava diffondendo nella struttura, provocando leggeri fastidi gli occhi e alla gola, e hanno fatto scattare l'allarme. Attimi di paura si sono vissuti mercoledì mattina alla scuola materna 'I ciliegi' di Flero: una sostanza maleodorante e leggermente irritante si è propagata negli ambienti della scuola, così le maestre hanno immediatamente fatto uscire tutti i piccoli alunni, circa un centinaio, dall'edificio, facendo poi partire la chiamata al 112.

Tutto è accaduto intorno alle 10.15: sul posto si sono precipitate due squadre dei Vigili del Fuoco di Brescia, che hanno ispezionato l'edificio per capire la causa dei cattivi odori. In via Aldo Moro è arrivata anche un'automedica: i sanitari del 112 hanno visitato alcune maestre, che avvertivano fastidi alle prime vie respiratorie, e anche due alunni di 5 anni. Per fortuna nulla di grave e per nessuno di loro si è reso necessario il ricovero in ospedale per accertamenti.

L'asilo è stato chiuso per permettere ai Vigili del Fuoco di individuare la causa dei miasmi: a far scattare l'allarme sarebbe stata una resina posata sul tetto dell'edificio durante la mattinata. I vapori della sostanza sarebbero stati aspirati dall'impianto di climatizzazione dell'asilo, propagandosi poi in tutta la struttura. Le successive analisi effettuate hanno escluso la tossicità della resina e, quindi, eventuali effetti sulla salute dei bimbi.

A scopo precauzionale l'asilo ha chiuso i battenti prima dell'orario stabilito e i bimbi sono stati mandati a casa: durante le vacanze di Pasqua l'impianto sarà pulito e sanificato per permettere la regolare riapertura il prossimo martedì.