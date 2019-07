Ragazzo cade nel fiume e rischia di annegare, poliziotto eroe gli salva la vita

Non ci ha pensato neanche un secondo: si è tuffato con addosso la divisa nel fiume Oglio e ha nuotato con tutte le sue forze per raggiungere il giovane che la corrente si stava portando via. Solo dopo averlo tratto in salvo e averlo rianimato, è crollato a terra, stremato.

Il malore e la caduta

Eroe per un giorno l’assistente capo della Polizia Stradale di Cremona Alessio Catani, che, martedì sera, ha salvato la vita del 26enne Davide Pagani. A causa di un malore, il giovane pescatore era precipitato nel fiume Oglio mentre stava pescando sotto il ponte dell’autostrada A21, che segna il confine tra Bresciano e Cremonese.

La fortuna ha voluto che l’agente e un collega si fermassero proprio su quel ponte pochi minuti dopo, per rimuovere alcuni ostacoli dalla carreggiata. Catani ha immediatamente notato il ragazzo che annaspava in acqua e, senza esitazione, dopo essersi tolto gli stivali e la cintura, si è tuffato. Raggiungere il pescatore non è stato facile: Davide era in balia della forte corrente, ma l’ispettore capo ha nuotato con tutte le forze per riuscire a prendere il giovane e a trasportarlo fuori dall’acqua.

Il salvataggio

Lunghi minuti concitati: entrambi sono stati trascinati via dall'acqua, sparendo anche dalla vista del collega di Catani, che nel frattempo aveva allertato i soccorsi. Per fortuna hanno incontrato un isolotto di fango e rami. Una volta fuori dall’acqua, il poliziotto ha praticato le manovre di rianimazione al 26enne, poi è tornato indietro, sempre a nuoto, per avvisare il collega che tutto era andato per il meglio.

Tornato nuovamente all’isolotto, Catani si è caricato il giovane pescatore sulle spalle e lo ha portato sulla terra ferma, percorrendo una stradina che costeggia il fiume, fino all’arrivo dei rinforzi. Solo allora, stremato e provato, l’agente è crollato a terra. Entrambi sono poi stati ricoverati all’ospedale di Cremona e dimessi dopo le cure del caso. Stanno bene, per fortuna. Passato lo spavento, il giovane non ha mancato di ringraziare il poliziotto eroe che gli ha davvero salvato la vita.