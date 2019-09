Travagliato, addio alla professoressa Fiorenza Andreis: lunedì il funerale

Travagliato piange la scomparsa della professoressa Fiorenza Andreis, spentasi venerdì all'età di 62 anni a causa di una grave malattia. I funerali si terranno alle 15 di oggi, lunedì 16 settembre, nella chiesa parrocchiale del paese.

Fiorenza Andreis insegnava arte alla scuola media. Era molto conosciuta per la sua gentilezza e il suo entusiasmo, che spesso si rifletteva in originali idee educative: si era impegnata con gli studenti e l'artista Davide Tolasi in un grande progetto di street art, per immortalare sui muri cittadini momenti di storia e tradizione locale. Era inoltre molto attiva nell'associazione Ambaradan.



Ne piangono la scomparsa il marito Bruno Ghizzardi, i figli Annamaria, Mattia e Guglielmo, i genitori Giuliana e Bruno e il fratello Paolo.