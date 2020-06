Tradita da un malore, Fiorella muore mentre fa il bagno vicino a casa

Un bagno nel lago, a pochi passi dalla sua abitazione, poi il malore improvviso e fatale mentre nuotava nelle acque del Garda. È questo il tragico destino di Fiorella Falchi, 79enne di casa a Sirmione.

Il dramma si è consumato attorno alle 12 di sabato. La donna, visto il sole e le temperature estive, stava trascorrendo la mattinata nella spiaggia privata del condominio di via Sordella dove viveva. Amante dell'acqua, dopo aver indossato una muta, aveva deciso di farsi una nuotata, come faceva spesso. Ma dopo poche bracciate la 79enne sarebbe stata inghiottita dall'acqua, sparendo dalla vista dei vicini di casa, anche loro in spiaggia per godersi il sole.

Sono stati loro a dare l'allarme: in pochi minuti sono arrivati i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale. Il corpo della 79enne è stato recuperato un centinaio di metri a Sud della spiaggetta. Per la donna non c'era ormai più nulla da fare. All'origine del decesso ci sarebbe un malore improvviso accusato proprio mentre nuotava nelle acque del Garda.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nessuna autopsia è stata disposta sulla salma della 79enne, che era molto conosciuta in paese. Ligure di origine, viveva da anni a Sirmione: insieme al marito, scomparso da qualche anno, aveva gestito l'Hotel Flora, situato nel centro storico della penisola gardesana, e altri alberghi. Lascia nel dolore la figlia Egle, la nipote Sofia e due fratelli.