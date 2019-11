Ladro pedinato per tutto il giorno dai carabinieri, fino all'arresto

Un lungo pedinamento che ha dato i suoi frutti. I Carabinieri della Compagnia di Verolanuova hanno effettuato un servizio finalizzato al contrasto dei furti in appartamento durante il quale hanno monitorato le attività di un pregiudicato di 58 anni residente a Fiesse. I militari hanno pedinato il sospettato per un giorno intero, fino a che quest'ultimo è giunto a Mazzano dove, dopo aver lasciato la propria automobile in una via laterale, si è introdotto in un’abitazione.

I Carabinieri hanno immediatamente bloccato le vie di fuga, e non appena l’uomo è uscito dall'abitazione lo hanno bloccato. Addosso al ladro i militari hanno trovato un cacciavite - utilizzato per forzare la finestra - oltre a catenine e monili vari in oro, il bottino del furto.

Nell'abitazione del 58enne i carabinieri hanno trovato altri preziosi in oro ritenuti bottino di altri colpi. L'uomo è stato tratto in arresto per il reato di furto aggravato. Sottoposto a rito direttissimo, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di dimora e la permanenza domiciliare dalle 19.00 alle 5.00.