Si schianta con l’auto contro il tronco di un albero, donna muore sul colpo

Ha perso il controllo dell’auto, finendo per schiantarsi contro il tronco di un albero. Per l’automobilista, una 72enne, non c’è stato nulla da fare: i sanitari del 118, arrivati a bordo di un’automedica, non sono riusciti a far ripartire il suo cuore.

La tragedia verso le 12.15 di lunedì a Fiesse, lungo strada Gambara. All’origine dello schianto ci sarebbe un malore accusato dall’anziana, ma l’esatta dinamica dell’accaduto è al vaglio dei carabinieri di Verolanuova, intervenuti sul posto insieme ai Vigili del Fuoco.