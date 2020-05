Bagnolo Mella: ucciso dal coronavirus il gioielliere Ferruccio Rovari

Bagnolo Mella in lutto per la scomparsa del gioielliere Ferruccio Rovari, morto all'età di 61 anni dopo aver lottato per 84 giorni in ospedale contro il Coronavirus.

Rovari, il cui negozio si trova a Castel Mella, era molto conosciuto anche per la sua passione calcistica. Dopo un trascorso come giocatore, aveva continuato a coltivarla dapprima come allenatore, passando poi al ruolo di dirigente e infine a quello di presidente degli Amatori Calcio di Bagnolo Mella. Era inoltre consigliere dell’Us Bagnolese.

“La tua genuinità, la tua professionalità e la tua sportività hanno riempito nel tempo i nostri cuori neroverdi e li per sempre resterai. La società, l’intero staff dirigenziale, lo staff tecnico e tutti i giocatori, porgono alla famiglia di Ferruccio Rovari un sincero abbraccio e le più sentite condoglianze. Ciao ferruccio, r.i.p.": questo il messaggio di cordoglio della US Bagnolese.