Stroncato da una lunga malattia, tutto il paese piange lo storico farmacista

Una vita passata indossando in camice bianco, dispensando consigli e medicinali: Ferruccio Galassi, storico farmacista di Remedello, si è spento nei giorni scorsi. Da anni combatteva contro una malattia, che alla fine se l'è portato via: aveva 84 anni.

Originario di Canneto sull'Oglio, sono in molti a ricordarlo, per la cortesia e la professionalità, con cui ha servito i clienti della farmacia di via Roma 24, aperta dal padre Cesare nel lontano 1972. Un'attività storica, che proprio l'anno scorso aveva ottenuto lo specifico riconoscimento, che ha mandato avanti finché ha potuto.

Galassi aveva passato il testimone al socio solo da qualche anno, ma continuava a essere iscritto all'ordine dei farmacisti. La veglia funebre si terrà alle 20 di venerdì in un ambiente attiguo alla sua amata farmacia. L'ultimo saluto sabato mattina, alle 9, nella chiesa parrocchiale di Remedello, poi il corteo funebre proseguirà nel cimitero di Canneto sull’Oglio per la sepoltura.