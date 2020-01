Stroncata da un tumore, addio alla maestra Federica Lucchese

"Grazie per tutto ciò che ci hai trasmesso. E' una grande eredità che ci porteremo sempre nel cuore e che ci accompagnerà per tutta la vita. Con tutto il nostro immenso bene, il tuo coro".



Stroncata da una terribile malattia in poco tempo, si è spenta nei giorni scorsi la maestra di canto Federica Lucchese. Aveva solo 59 anni. Era conosciuta in città e nell’hinterland per la sua capacità di trasmettere l’amore per la musica e il canto ai suoi tanti, tantissimi studenti.

La tragedia s'illumina però di una luce di speranza: rispettando le volontà di Federica, la famiglia ha autorizzato l'espianto delle cornee, un gesto che potrà cambiare la vita di altre persone malate. Il postumo regalo di una donna solare e intraprendente, che aveva dedicato la sua vita al canto.

La drammatica notizia si è diffusa rapidamente a Rezzato, comune dove Federica abitava, ma anche in città. La 59enne era molto nota anche in ambito scolastico: ha insegnato nelle scuole elementari e medie di Brescia, Rezzato e Botticino, come esperta esterna, presentando e realizzando progetti di canto per i più piccoli.

Insegnate di canto, ha fondato e guidato l’accademia ‘Suoni d’Incanto’, ma è anche stata direttrice di numerosi cori. Dal 1996 al 2012 ha guidato il coro gospel Accademy Gospel Choir, che è stato voluto dalla regista della trasmissione di Rai 3 ‘Amore criminale’ per una puntata.

Altro episodio memorabile l’intervento di un paio di sue allieve dell’accademia di canto durante un concerto di Gianni Morandi: sono salite sul palco e hanno duettato con il cantante bolognese. Oltre ai suoi tanti ex allievi, la piangono il marito Angelo e le figlie Silvia e Rachele.